Preso com armas em Siqueira Campos

Na residência do sujeito (50 anos) encontraram revólver, espingardas e 43 munições

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a Polícia Civil de Siqueira Campos prendeu em flagrante um indivíduo na posse irregular de armas de fogo.

Após receberem informações, os policiais dirigiram-se para a residência do elemento, o qual ao ser indagado sobre a posse , colaborou com a equipe e apresentou os instrumentos.

Com ele estavam: um revólver cal. .38; uma espingarda cal. .40; um garrucha cal. .32; duas espingardas cal. 32; uma espingarda cal. .36; outras duas espingardas desmontadas e sem mecanismo. As demais estavam intactas, com 39 munições cal. .22, e quatro munições cal. .32.

Ao indagarem sobre a origem, relatou que conserta coronha de armas, razão pela qual estava com essas em sua residência. Entretanto afirmou que não eram suas e sim de terceiros, pois faz artesanato em madeiras.

Foi dada voz de prisão ao homem de 50 anos, por porte irregular de armas de fogo.