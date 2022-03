PM prende condutor bêbado que caiu em córrego platinense

Estava numa Kawasaki/Ninja em alta velocidade

Nesta segunda-feira, dia 28, a ROTAM apreendeu um veículo e prendeu um elemento.

Durante a saída da equipe da sede da 4ª Cia para posterior patrulhamento pela cidade, um indivíduo (33 anos) desceu com uma Kawasaki/Ninja, em alta velocidade, na contramão da rua Rui Barbosa, sede da Companhia.

Os PMs realizaram acompanhamento tático, com sinais luminosos e sonoros, e o sujeito continuou sua rota mesmo assim. O condutor, além de estar veloz, cruzou preferenciais, e com isso causou riscos aos pedestres e outros condutores que estavam nas vias.

Ele entrou numa rua sem saída e caiu no córrego com o veículo. Constatou-se que apresentava sinais de embriaguez, e a moto estava com licenciamento atrasado.

Diante dos fatos, foram feitas notificações, apreensão da moto e o autor foi preso.