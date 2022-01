Preso com objetos furtados e drogas

Ele havia furtado um relógio, um perfume e ainda estava com a quantia de 94, 3 g de maconha

Nesta quinta-feira, dia 27, às 11h25, a Polícia Militar prendeu homem que furtou um relógio e um perfume, em Carlópolis.

A equipe recebeu informações de que o indivíduo estava na Estrada do Monge, com o produto de furto. No local, os policiais avistaram pela janela o relógio furtado. A porta da casa estava trancada, porém a janela da cozinha aberta, então entraram no local, e viram que o sujeito fugiu, pulando muros e seguindo sentido Ribeirão Claro.

Na casa encontraram o relógio e uma porção grande de maconha (94, 3 g.). Durante ação, a equipe entrou em contato com o delegado de Chavantes-SP, e constatou que o indivíduo havia fugido do sistema prisional.

A equipe apreendeu a maconha e o objeto, e em sequência, na rodovia PR-151, abordaram o sujeito, que também estava com um perfume furtado em sua mochila.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia local.