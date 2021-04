Preso com maconha em Ribeirão Claro

Agora encontra-se à disposição da Justiça

Na tarde de domingo, dia 18, um homem de 29 anos foi preso na rua Julieta de Lima, localizada no bairro Monte Claro, em Ribeirão Claro. De acordo com as informações, registrou-se o caso às 18h30m.

O indivíduo foi abordado quando os policiais militares estavam investigando tráfico de drogas. Com ele encontraram um cigarro de maconha e em sua casa mais um tablete da droga, no armário da cozinha.

Foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão Claro.