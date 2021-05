Preso com cocaína e crack em Cambará

Trabalho de combate às drogas prossegue

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, um homem, de 24 anos, foi preso na Avenida Brasil, em Cambará. De acordo com as informações, o caso foi registrado às 11h20m, quando encontraram o acusado com ilícitos.

Na abordagem, os policiais militares verificaram que o elemento estava carregando, dentro da mochila, porções de crack e cocaína, além de duas lâminas e embalagens plásticas.

A residência do jovem também foi alvo de investigação. Localizam porções de maconha, apreenderam dinheiro e um aparelho celular. Denúncias informaram que a casa era o ponto de venda da mercadoria, mas investigação ainda está em andamento.

À vista disso, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambará.