Preso um casal por tortura e moça por tráfico em Quatiguá

Ação bem sucedida da Polícia Militar

As equipes da P2, Rocam e Rádio patrulha cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça de Joaquim Távora contra um rapaz de 18 anos e uma moça de 23 anos pelo crime de tortura no final da tarde desta sexta-feira, dia 16.

A dupla , por dívida de entorpecentes, torturam a ameaçaram dois viciados e fizeram um cortar e amputar o dedo do outro, de 20 anos,

Também na Rua Dona Miloca, no Jardim Cristal, efetivaram outra prisão, uma jovem de 21 anos, além de apreenderem drogas.

✅ Resultados:

Uma mulher 23 anos e um homem de 18 anos presos por tortura e uma mulher de 21 anos presa por tráfico; apreendidas 366 gramas de maconha, sete porções de cocaína, nove Ecstasy, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

O ecstasy é uma droga psicoativa, conhecida quimicamente como 3,4 metilenodioximetanfetamina e abreviada por MDMA. Foi produzido por uma indústria farmacêutica no ano de 1914 com o intuito de ser utilizado como supressor do apetite, mas nunca foi utilizado para essa finalidade.

Nos anos 1960, começou a ser utilizado por psicoterapeutas para elevar o ânimo de pacientes; e na década de 70 passou a ser consumido recreativamente, sendo disseminado principalmente entre estudantes universitários. O uso dessa droga é proibido em vários países, inclusive no Brasil.

Atualmente o consumo ilegal de Ecstasy tem sido realizado na forma de comprimidos via oral.