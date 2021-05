Preso ‘botando terror’ em posto

Estava com carro “fazendo graça” e “intimidando” os fregueses

A população do Norte Pioneiro e a Polícia Militar não suportam mais veículos com som alto, cantando pneus, e também motocicletas fazendo manobras perigosas, ultrapassando pela direita, entre outras irregularidades. No final da tarde deste sábado, dia 15, por meio da Rocam(Rondas Ostensivas Tático Móvel) um rapaz foi preso, pois estava “botando terror” no pátio do posto de combustíveis Fox Millenium, na rua Rio Branco, centro de Santo Antônio da Platina.

Com um Fiat/Tipo(placas de Americana/SP), o elemento de 31 anos deixou os clientes e funcionários temerosos, intimidando e coagindo, segundo as denúncias.

Ao chegar no estabelecimento comercial e ser dada voz de abordagem, o indivíduo foi ao banheiro e jogou algo no lixo, confirmado na sequência ser um simulacro da arma Glock.

Além disso, o carro possuía pendências tributárias e o “motorista” não tinha habilitação. Foi preso e encaminhado mais tarde à delegacia de Polícia Civil local e depois ao Depen.