Preso bandido violento em Pinhal (vídeo)

Imagens chocantes com indivíduo chutando cabeça da vítima por diversas vezes na cabeça

No dia 08 de outubro deste ano, por volta de meia noite, na Rua Ruth Martinez Correa, centro de Ribeirão do Pinhal, um homem de 44 anos foi vítima de um assalto ocorrido de maneira brutal. Câmeras de segurança registraram a cena (vídeo cortado pelo Npdiario no final em função do descontrole do marginal) As imagens mostram a vítima sendo chutava por diversas vezes na cabeça. O assaltante leva seu celular e relógio, além de do lanche que portava.

Após as agressões, a vítima foi hospitalizada, teve alta depois e passa bem, apesar dos diversos hematomas.

A Polícia Civil passou a investigar o caso. Através das imagens, chegaram ao nome do elemento, um homem de 24 anos e com diversas passagens por furto. Diante do resultado das diligências, a Polícia Civil solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva do autor, além de buscas em sua residência, as quais foram autorizadas. A roupa usada no assalto foi encontrada. O ladrão confessou as agressões, mas negou que tivesse se apropriado dos objetos.

A Polícia Militar participou do ato de prisão, em apoio aos policiais civis, que ocorreu na manhã desta segunda-feira, 18, por volta de 9h, no bairro Vila Santa Terezinha.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público. Se condenado, a pena pode chegar a dez anos de prisão.