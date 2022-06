Preso bandido por furto em R. Claro

Elemento já bastante conhecido por crimes

Aconteceu diligência da Polícia Militar de Ribeirão Claro e foi encontrado autor de furto de motocicleta.

A equipe conversou com proprietário de estabelecimento comercial próximo ao crime, e ele informou que o sujeito furtou a moto e consumiu bebidas no local. O bandido chegou em moto-táxi, proveniente de Chavantes (SP).

Com isso, deu-se início a contato com policiais militares de São Paulo e Paraná a fim de maiores informações esclarecedoras sobre o veículo furtado. O elemento já era conhecido no meio policial e a PM localizou a motocicleta e prendeu o indivíduo em Chavantes.