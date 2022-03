Preso traficante e apreendidos 141 kg de erva em Japira

Dupla transportava de Cruzeiro do Oeste para Minas Gerais

Apreensão feita pela Ação Conjunta *Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM)* nesta quinta-feira, dia dez, em Japira.

A PRF vinha em acompanhamento tático no encalço de uma GM/S10, com dois ocupantes, que fugiu da abordagem na BR-153 e, quando passavam pelas proximidades de Japira, solicitaram apoio da equipe policial militar local para o cerco.

A camionete suspeita entrou em Japira e as duas corporações conseguiram interceptá-la no Centro da cidade.

Os dois ocupantes se evadiram, sendo um abordado nas proximidades da igreja, e outro fugiu para uma mata. As diligências prosseguem para encontrá-lo.

Dentro da S/10 encontrados 141 quilos de maconha.

De acordo com o indivíduo preso, 34 anos, viajavam de Cruzeiro do Oeste com destino ao Estado de Minas Gerais.