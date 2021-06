Preso assassino de Marcelo Canário

Comparsa já identificado está foragido da cidade

Um dos assassinos de José Marcelo de Almeida, conhecido como Canário (fotos e vídeo), foi preso em Ibiúna, no interior paulista, nesta terça-feira, dia 29. Trata-se de Grigor Santos Vieira da Cruz, de 18 anos.

A vítima tinha 48 anos. O corpo foi encontrado por volta das 11h30m de uma quarta-feira, dia nove de junho, abaixo da ponte do rio das Cinzas, na PR-439, em Santo Antônio da Platina, no trecho sentido Ribeirão do Pinhal.

Grigor havia fugido de Santo Antônio da Platina quando foi apurado em ação conjunta das forças policiais platinenses que ele estava vendendo uma caixa de som de Canário.

Outro indivíduo suspeito do envolvimento no crime é considerado foragido e está também com mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor. Trata-se de Edson Leitão Sipriano, conhecido como “Pernambuco” (foto de capa), natural de Garanhuns/Pernambuco.

A identificação dos autores foi possível em razão da rápida ação das polícias civil e militar de Santo Antônio da Platina, permitindo que os autores do homicídio fossem identificados, bem como apresentados elementos suficientes para que o delegado Rafael Guimarães representasse pela prisão temporária, que teve parecer favorável do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal local.

Sempre de bom humor, Canário se dizia “jornalista”, e fazia brincadeiras em redes sociais.

Foi a ROCAM(Rondas Ostensivas com Motocicletas) e o Serviço de Inteligência quem obteve inicialmente as informações e, através do comandante da 4ª Cia, capitão Mariano Corsini, fez contato com os policiais paulistas. O delegado pediu a provisória.

O acusado de matar o homem, tem passagens quando menor por porte de drogas, dirigir sem CNH e a causa foi problemas com dívidas de entorpecentes.