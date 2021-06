Preso após roubar farmácia platinense

Casal assaltou Droga Mais mas foi dominado pela PM; um adolescente foi apreendido

O motorista/dono de uma empresa de guinchos sofreu tentativa de assalto na noite desta sexta-feira, dia 26, na rua Benedito Lúcio Machado, perto da Construcasa Bordignon, em Santo Antônio da Platina. Duas pessoas saíram de um VW/Gol prata, ameaçaram e exigiram celular e dinheiro, mas o homem conseguiu fugir, sem ferimentos.

A Rádio patrulha e a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foram atender e, em seguida, abriu nova solicitação via 190, informando roubo na Farmácia Droga Mais (rua 24 de maio). Ao mesmo tempo, ligação anônima noticiou estar seguindo um Gol cinza, que acabara de cometer o crime.

O veículo transitava sentido bairro Santa Terezinha.

As equipes encontraram o carro na rua Vereador Heitor Ravedutti, sendo possível abordar três indivíduos ( o casal e um adolescente) no interior do Gol, os quais foram detidos, bem como apreendidas a faca usada, celulares, e dinheiro por volta das 20h30m.

O proprietário do estabelecimento comercial relatou que dois indivíduos invadiram o local, fazendo menção de estarem armados, e subtraíram dois smartphones e dinheiro, sendo que ele reconheceu tudo.

➡️ Resultados:

↘️02 indivíduos adultos presos, um homem e uma mulher;

↘️01 menor apreendido;

↘️ 02 celulares recuperados;

↘️ R$ 259,20 recuperados;

↘️ 01 veículo Gol de cor prata apreendido;

↘️ 01 celular Samsung A10 apreendido e

↘️ 01 faca apreendida.