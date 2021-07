Quatiguá: PM prende assassino

Cúmplice de assassinato cometido na vizinha cidade de Joaquim Távora

Exclusivo: Neste sábado, dia três, em torno de 09h25m, a Polícia Militar encarcerou um indivíduo de 30 anos em Quatiguá por envolvimento num assassinato ocorrido a mão armada em 2020 na zona rural de Joaquim Távora.

Era de conhecimento das equipes que havia um mandado de prisão expedido pelo juiz de direito da comarca de Joaquim Távora, Marco Antônio Venâncio de Melo, contra um elemento pelo Artigo 121 do Código Penal: Matar alguém, cuja pena de reclusão varia de seis a 20 anos.

Estava escondido em Quatiguá. A P2 e a rádio patrulha fizeram o cerco à residência na Rua Munhoz da Rocha e o prenderam no interior da casa, sendo apreendida também uma porção de maconha envolta em plástico transparente (fotos abaixo). Em seguida, encaminhado à delegacia de Policia Civil para as devidas providências.

Segundo a reportagem apurou, o homem preso hoje ainda não foi condenado, mas as investigações apontam que participou do crime e por isso era procurado Há testemunhas, inclusive, que garantem ter dado apoio, com motocicleta, para o homicídio junto com o comparsa, que foi preso à época.

Dois irmãos foram vítimas na ocasião, Gleydson Taymoey de Souza (Fotos/Arquivo npdiario), que morreu no local, na rua Francisco Gomes, Asa Branca e o irmão dele, Lucas, 26, que foi encaminhado para Santa Casa de Jacarezinho e sobreviveu. Ambos atingidos por arma de fogo pelo indivíduo de 22 anos.

Há qualificadoras: motivo torpe e mediante emboscada, premeditada, sem chance de defesa.

Veja como foi o crime em 2020 com detalhes aqui: https://www.npdiario.com.br/blogs-e-colunas/policia-militar-prende-assassino-de-peao-em-joaquim-tavora/