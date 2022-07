Preso acusado de assalto em Pinhal

Bandido assaltou padaria no mês passado

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, dia quatro, no bairro Vila Santa Terezinha (foto) em Ribeirão do Pinhal.

Ele é acusado de ter sido autor de um assalto ocorrido no dia 17 de junho numa padaria situada no mesmo bairro. Na ocasião, a proprietária foi rendida pelo assaltante e levado dinheiro do caixa. Em seguida, o elemento fugiu.

Policiais civis contaram com imagens gravadas no circuito de câmeras de segurança para apurar o caso. Além da prisão, a polícia cumpriu buscas em sua residência.

Houve reconhecimento das vítimas e parte da quantia levada apreendida no percurso de volta para a casa do marginal.

O rapaz foi encaminhado para a Cadeia Pública de Bandeirantes.