2022: Presidente do SICREDI otimista

Paulo Buso prevê melhores dias para o país e ressalta importância do cooperativismo de crédito

Paulo José Buso Junior, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Norte Sul PR/SP, com sede em Santo Antônio da Platina, visitou o Npdiario. Estava acompanhado de Ludymilla D.M.Cabral, Assessora de Comunicação e Marketing, e Dayse Cristhiane T.A. Gusmão, Gerente de Desenvolvimento do Cooperativismo (fotos).

Entusiasmado, o presidente, que tem ligações diretas e antigas com o agronegócio, Sindicator Rural Patronal e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) , que reúne 63 sindicatos empresariais e expressa a voz de mais de 500 mil empresas paranaenses.

Paulo Buso comentou sobre Educação Financeira e expressou sua expectativa para 2022. Considerou que será bem melhor do que o atual, 2021, com a economia crescendo e a retomada de um cotidiano menos traumático por causa da redução expressiva da pandemia.

Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de cinco milhões de associados e segue com seu projeto de expansão no território nacional.

Oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros de um jeito simples e próximo para pessoa física e para a empresa e para o seu agronegócio. Ao se associar, adquire uma pequena cota da cooperativa, passando a ser dono do Sicredi, tendo voz sobre as decisões do negócio e participando dos resultados, criando laços de confiança que permitem crescer juntos.

FOTOS: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario