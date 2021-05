Covid: presidente da câmara falece

Na madrugada deste domingo numa UTI da Santa Casa de Curitiba

Internado na UTI da Santa Casa de Curitiba desde o último dia 23, perdeu a vida neste domingo, dia dois, o presidente da câmara de vereadores de Wenceslau Braz, Luiz Alberto Antônio, o Beto do Esporte (fotos).

Aos 53 anos e filiado ao PSD, não resistiu às complicações da Covid-19

Deixou a esposa Sílvia, as filhas Chrystielly e Francielly, e três netos.

Nas eleições de 2020 foi eleito com 395 votos, obtendo a terceira maior votação no pleito. Também foi secretário municipal de Esportes em Wenceslau Braz entre 2005 a 2008.

O suplente Jorge Sabate deve assumir a cadeira ainda nesta semana

Beto foi a 60° vítima fatal do município, onde o corpo será enterrado em horário a ser definido.