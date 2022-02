Presa traficante de LSD em S. Antônio

Polícia Civil prendeu mulher de 26 anos que estava com 125 pontos da droga

Na manhã desta sexta-feira (04), a equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, deu cumprimento num mandado de busca e apreensão em domicílio localizado no Bairro Vila Santa Izabel.

No local, os policiais realizaram buscas e aprenderam cartelas contendo 125 pontos da droga LSD (foto). A moradora, uma mulher (26 anos) conhecida no meio policial, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

LSD ou LSD-25 (Dietilamida do Ácido Lisérgico) é um perturbador sintético com substâncias fabricadas em laboratório e seus efeitos são capazes de provocar alucinação e delírio, variando de acordo com o organismo do usuário e o ambiente que está inserido, podendo ocorrer “viagens horripilantes”.

Sendo que, os delírios causados pelo LSD geralmente são de natureza persecutória ou de grandiosidade. É uma das mais potentes drogas alucinógenas existentes, utilizado habitualmente por via oral, embora possa ser misturado ocasionalmente com tabaco e fumado.

O efeito alucinógeno foi descoberto em 1943 pelo cientista suíço Albert Hoffman, por acaso, ao aspirar uma pequena quantidade de pó, por descuido, em seu laboratório.