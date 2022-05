Detida hoje mulher que agrediu a ex-companheira em SAP

Separação após sete anos de convívio amoroso

Em torno de nove horas desta quarta-feira , dia 25, uma moça de 25 anos compareceu na Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina relatando que acabara de ser agredida por sua ex-companheira, uma outra mulher de 37 anos.

Segundo ela, ambas tiveram um relacionamento amoroso por cerca de sete anos, mas estavam há dois meses separadas, porém ainda conviviam na mesma casa, no Bairro Eunice Eleutério.

Ainda de acordo com a vítima, a ex-convivente não aceita o fim do relacionamento e na data de hoje fez ameaças de morte dizendo “eu não tenho nada a perder, eu vou lhe matar, matar quem tiver com você e vou me suicidar” e em seguida passou a agredi-la com socos e chutes e a jogou no chão para em seguida subir em cima colocando a perna em seu corpo e pressionando a cabeça contra a parede e também colocou uma blusa na boca para abafar os gritos de socorro.

Por fim, a moça relatou que conseguiu fugir pulando a janela e foi diretamente à delegacia pedir ajuda, ocasião em que os investigadores foram à residência indicada e efetuaram a prisão em flagrante da agressora.

O caso foi apresentado ao delegado Rafael Guimarães (foto) que efetuou a lavratura de prisão em flagrante da conduzida pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em sede de violência doméstica (artigo 129, §13º, do Código Penal) e ameaça (artigo 147 do Código Penal).

A vítima também solicitou o deferimento de medidas protetivas.

O delegado explica ser possível a aplicação da Lei Maria da Penha no âmbito de relação homoafetiva entre mulheres, desde que a violência tenha sido praticada em contexto de relação doméstica, familiar ou de afetividade e que haja situação de vulnerabilidade, como foi o caso ocorrido.