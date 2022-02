Presa em flagrante por furto em SAP

Mulher (32 anos) cometeu crimes no centro da cidade

Nesta quarta-feira, dia 09, por volta das 08h10, a Polícia Militar prendeu uma mulher que furtou um par de alianças na rua Marechal Deodoro da Fonseca, em Santo Antônio da Platina.

Após solicitação descrevendo a criminosa que estava realizando furtos na via, os policiais a localizaram, e encontraram também as alianças furtadas (foto abaixo), que foram recuperados.

A autora (32 anos) foi agressiva na abordagem, e tentou fugir, sendo necessário o uso de força e algemamento, para contê-la.

Em ato contínuo, a equipe fez contato com as vítimas de farmácia e outras lojas sendo encaminhadas juntamente com a autora e objetos furtados à 38ª Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.