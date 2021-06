Encarcerada dupla em Jundiaí do Sul

Operação conjunta flagrou munições, maconha, cocaína, crack e celulares

As polícias civil e militar de Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul, a Equipe Canil do 2º BPM de Jacarezinho, após investigação e em ação conjunta, prenderam dois elementos (18 e 24 anos de idade).

Com a dupla, havia munições intactas, maconha, cocaína e crack numa residência nesta sexta-feira, dia 25, em Jundiaí do Sul.

Além disso, houve outros resultados positivos:

◼️ 1 revólver Calibre 38 da marca Taurus apreendido.

◼️ 14 munições intactas apreendidas.

◼️ 250 gramas de maconha apreendidas.

◼️ 36 gramas de cocaína apreendidas.

◼️ 39 gramas de crack apreendidas.

◼️ R$ 959,50 apreendidos.

◼️ 3 celulares apreendidos.

◼️ 1 coldre aprendido.

◼️ 2 balanças de pesar drogas.