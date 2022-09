Premier Marketing, Pesquisas e Eventos premia os melhores

Evento retorna na modalidade presencial superando todas as expectativas

A PREMIER Pesquisas realizou a entrega dos troféus de “Qualidade Total” para as empresas Platinenses, e os vencedores de 2022 foram conhecidos através de sondagem realizada no comércio e residências no município.

O evento amplamente elogiado pela classe empresarial, contou com uma cerimônia memorável, reconhecendo as empresas e profissionais, além de proporcionar um rodízio na pizzaria Fornellone para os ganhadores, com um positivo networking entre os empresários Platinenses.

Neste ano a Premier comemora 20 anos de atuação , conquistados fruto de uma credibilidade no trabalho e no atendimento às empresas e profissionais.

O Npdiario foi considerado o melhor.

Confira a lista de empresas e profissionais reconhecidos:

Visão Net – Provedor de Internet

Juliana Prado – Comercio e Distribuição de Semi Jóias

Designer Gesso – Decorações e Steel Frame

LB Imports – Produtos Importados

Stilo Animal – Banho e Tosa, Estética animal

Gl Piscinas – Comércio de Piscinas

Up Nutrição – Nutrição Esportiva Inteligente

Terraplat – Serviço de Terraplanagem

Granilar – Marmoraria

Jk Artes Gráficas- Comunicação Visual

Reabilitar – Consultório de Fisioterapia e Pilates

Skinão Grill- Restaurante Comida Típica

Criança sapeca- Confecção Infantil

The Best – Açaiteria

O rei do Insulfilm – Película Automotiva, Residencial e Acessórios

Silva gás – Distribuidora de Gás

Jhon Ferrari – Barbearia

Maicon’s – Serralheria

Fornellone – Pizzaria

Luana Karla – Salão de Cabeleireiro

Essência – Salão de Beleza

Amor da pele- Centro de Estética e Saúde

Nativa FM 99,3 – Rádio Regional mais ouvida” Santo Antônio da Platina

Juliana Prado – foto com maior visualizações na página da premier pesquisas

Acompanhe o trabalho da Premier:

https://www.facebook.com/jeffersonpremierpesquisas