Premiadas três entidades da região

“Nota Paraná” beneficia Abatiá, Santo Antônio da Platina e Andirá

Três entidades das cidades de Abatiá, Santo Antônio da Platina e Andirá foram premiadas com R$ 20 mil cada uma pelo programa Nota Paraná. A informação foi confirmada pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) nesta sexta-feira, 11. O sorteio foi transmitido pela página do Facebook do programa. Ao todo, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10.

As três entidades do Norte Pioneiro premiadas com R$ 20 mil são a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Abatiá, a APHP/Associação de Promoção Humana Platinense (fotos) de Santo Antônio da Platina e a ASR (Associação das Senhoras de Rotarianos) de Andirá.

Nilda Gomes Chagas, presidente da APHP, Águida Tramontim, coordenadora geral, e a assistente social Elsa Lina do Carmo fizeram surpresas e gratas pela ótima notícia.

São 13 funcionários e dezenas de voluntários nessa instituição platinense, com sede na rua Rio Branco (fotos) e o Centro de Triagem de Material Reciclável no bairro Aparecidinho 2.

“O Programa Nota Paraná foi criado para incentivar o consumidor a exigir a nota fiscal no momento da compra. Além de concorrer a prêmios mensais e ajudar entidades sociais, o consumidor pode receber de volta parte do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] recolhido pelo estabelecimento”, explica o deputado, que acrescenta que a criação do programa foi amplamente debatida pelos deputados, que apoiaram a iniciativa do Governo do Paraná.

Todo o mês o Nota Paraná sorteia R$ 2,2 milhões em prêmios para as instituições cadastradas no programa. As entidades sem fins lucrativos que contribuem para a assistência social, educação, saúde e geração de emprego concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil. Desde 2016, somente para a área da saúde, foram entregues R$ 42 milhões.