Premiada a Sala do Empreendedor/SAP

Por alcançar uma excelente pontuação pelo Sebrae

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através do Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, recebeu recentemente o Prêmio Selo Ouro em referência ao atendimento 2021 através da Sala do Empreendedor.

No evento denominado “WE 2022”, realizado em Cambé (cidade localizada perto de Londrina) e promovido pelo Sebrae-PR, a Sala do Empreendedor de Santo Antônio da Platina foi premiada na categoria Ouro, pois conseguiu atingir uma excelente pontuação.

O prêmio tem como objetivo valorizar, reconhecer e estimular a melhoria dos serviços que são oferecidos pela sala, e neste sentido a metodologia utilizada para a premiação é a NPS (Net Promoter Score, Pontuação Líquida, ou Performance, do Promotor) que avalia a satisfação do cliente/usuário de serviços.

O Diretor de Indústria, Comércio e Turismo, e também gestor da sala do empreendedor Antonio Marcos de Souza, junto com os agentes de desenvolvimento e atendentes da sala, Heloara Pimentel de Medeiros, Gabrielle da Silva Levatti Quadros, Waldir Ribeiro Júnior, Fernando Henrique Leite, prestam serviços nas duas salas do empreendedor do município.

Atendem MEIS e microempresas da cidade, oferecendo um ambiente de negócios favorável, sustentável e competitivos para que assim promovam o desenvolvimento local.

“O selo é um reflexo do trabalho árduo e de comprometimento da equipe de atendimento da sala, sempre priorizando um atendimento de qualidade para todos os microempreendedores individuais” comentou o prefeito Municipal José da Silva Coelho Neto (professor Zezão), acompanhado do Secretário de Desenvolvimento Econômico Alexandre Jesus Levatti.