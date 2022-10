Premiação de professores nesta sexta na GeniusCon

Júri selecionou as melhores práticas da Educação Empreendedora

A premiação dos professores municipais participantes do Programa Jovem Empreendedor Primeiros Passos (JEPP) será realizada nesta sexta-feira (dia 7), durante a GeniusCon 2022, que acontece no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira (5 a 7/10).

A seleção das melhores práticas da Educação Empreendedora ocorreu nesta terça-feira (dia 4), sendo selecionados três professores de cada série/ano. A entrega da premiação está prevista para as 15 horas.

A premiação é de R$ 2.000,00 para o primeiro colocado, R$ 1.100,00 para o segundo e R$ 700,00 para o terceiro. “Parabenizamos os ganhadores e agradecemos o empenho e dedicação de todas as escolas, direção, coordenação e professores participantes”, pontua a secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho, Patrícia Martoni, vice-prefeita.

Patrícia destaca a atuação do Sebrae na parceria com o Município, como forma de estimular o comportamento empreendedor nas crianças/alunos da rede pública municipal de Educação. “Agradeço também à consultora que atua no JEPP em Jacarezinho, Lilian da Matta, pela dedicação e carinho com que desenvolve as atividades”, aponta a Secretária.

Os projetos que levaram o tema Empreendedorismo para as salas de aula e que incentivaram os alunos a iniciarem o Comportamento Empreendedor através da prática foram avaliados por um corpo de jurados formado por Sonia Regina Leite Merege – Professora Mestre da UENP, Maria Luiza Rossi – Diretora da UNINTER, e José Dimas Fonseca – Gerente Executivo do SESC.

RESULTADO JEEP 2022

1º ano

1º lugar: Cristina Alves Rodrigues Ruiz – EMEF Professor Johann Probst Projeto: Bem viver aromas e sabores.

2º lugar: Ana Lúcia Remonte – EMEF Professora Vera Cecília Lamin Projeto: Sabores e aromas.

3º lugar: Francisco Carlos Fritzen Soares – EMEF Professora Ruth Pimentel Rocha Projeto: Cintrocheiros – Repelentes Nana Mosquito.

2º ano

1º lugar: Christinne Braga – EMEF Professora Maria Tereza Andrade Quevedo Projeto: Sazon natural com temperos desidratados.

2º lugar: Giselle da Silva Soares de Andrade – EMEF Professor Johann Probst Projeto: Tempero de criança.

3º lugar: Maria Elizabeth Rodrigues Carreira Fagá – EMEF Professora Vera Cecília Lamin Projeto: Cantinho do sabor.

3º ano 1º lugar: Eduvirges Candido da Silva Cunha – EMEF Professor Johann Probst Projeto: Animais quentinhos. 2º lugar: Maria Cristina Serra – EMEF Professor Renato Azzolini Projeto: Oficina de Pipas e brinquedos recicláveis. 3º lugar: Lucimara Antunes Pimentel – EMEF Dr. João de Aguiar Projeto: Brinquedos recicláveis.

4º ano

1º lugar: Sueli Aparecida Cassela Procopio – EMEF Professora Ismênia de Lima Peixoto Projeto: Jogo de argolas com premiação de pulseiras confeccionadas pelos alunos. Aluguel de cama elástica. 2º lugar: Daiany Alencar Romano – EMEF Professora Ismênia de Lima Peixoto Projeto: Aluguel de fantasias com cabine para tirar fotos e impressões na hora. Aluguel de cama elástica.

3º lugar: Bruna Fernanda da Costa Ribeiro- EMEF Professora Maria Tereza Andrade Quevedo Projeto: Locação de brinquedos doados pelas crianças da turma. Aluguel de cama elástica. Venda de algodão doce.

5º ano

1º lugar: Mariana Cristina de Moraes Cacione Ferrari – EMEF Professora Ruth Pimentel Rocha Projeto: Lanche natural com embalagem personalizada.

2º lugar: Eliane Gonçalves de Araujo – EMEF Professora Ismênia de Lima Peixoto Projeto: Lanche natural.

3º lugar: Laudineia do Socorro Cipriano – EMEF Professor Renato Azzolini Projeto: Bolo no pote e bolo caseiro.