Prefeitura, Vale Verde e Sanepar promovem Parceria em Ibaiti

Para Sistema de abastecimento de água potável na comunidade

Na tarde desta quarta-feira (29), o prefeito Dr. Antonely Carvalho, os representantes da Companhia de Saneamento do Paraná se reuniram em Ibaiti.

Participaram também o assessor da Diretoria Comercial Geral Roboão Senegaglia e o assessor da Diretoria Comercial da Região Nordeste, Rogério Pasoto, o procurador Geral do município de Ibaiti, Juventino Antônio de Moura Santana, o secretário Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, Guilherme Augusto de Oliveira Leite e os vereadores Tadeu Melancia e Beto da Vila Guay se reuniram com as famílias da Associação dos Moradores do P.A. Vale Verde (Santa Laura).

O encontro, com a presença das famílias e do presidente da associação, Eduardo Marcos Alves, foi para tratar da parceria entre a Prefeitura de Ibaiti, Sanepar e a Associação dos Moradores do P.A. Vale Verde para a instalação do sistema de abastecimento de água potável na comunidade.

O assessor da Diretoria Comercial Geral da Sanepar, Roboão Senegaglia explicou ser de responsabilidade da Sanepar o fornecimento de materiais hidráulicos, os projetos civil e elétrico, o fornecimento e a instalação de equipamentos eletromecânicos na área do poço e casa de tratamento da rede de água. O diretor explicou também que a Sanepar dará o apoio e orientação técnica para operacionalização do sistema pela própria comunidade.

A Prefeitura está fazendo o assentamento da tubulação, construção civil da casa de tratamento, reservatório e urbanização.

Antonely Carvalho agradeceu a Sanepar pela parceria. Ele comentou que com a ligação da rede de água tratada nas propriedades, a comunidade irá se desenvolver ainda mais. “A água tratada vai trazer mais qualidade de vida a todas as famílias do bairro”, disse. “Esta será uma obra de suma importância para os moradores do P.A. Vale Verde, e que com a graça de Deus está se tornando realidade”, declarou o prefeito.

Durante a reunião foi criada a Associação da Água Vale Verde que será responsável pela operacionalização do sistema de abastecimento de água potável na comunidade.

Na próxima reunião, marcada para o dia 15 de julho, será composta a diretoria da Associação e será indicado três moradores residentes próximos ao poço artesiano para serem os operadores responsáveis pelo sistema. Eles irão receber um treinamento técnico na Sanepar, onde aprenderão a manusear e o funcionamento do quadro elétrico, consertos de rede (canos que venham a quebrar na estrada) e até mesmo a fazer a adição periódica do cloro no poço.

O sistema de abastecimento de água potável no P.A. Vale Verde terá uma rede de distribuição em PVC de 18.195 metros com vazão de 9,98 m3/hora e atenderá 112 famílias.

O pedido da pareceria com a Sanepar para instalação da rede de abastecimento de água potável no P.A. Vale Verde foi feito pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote e vereadores ao deputado estadual Alexandre Curi, o qual intermediou junto a Sanepar.

Dr. Antonely agradeceu ao deputado estadual Alexandre Curi e ao governador Ratinho Junior pelo apoio à administração municipal e pelas contribuições que tem dado à Ibaiti com as demandas e às necessidades do município.

“Gostaria de agradecer o empenho e dedicação do deputado Alexandre Curi com mais está importante obra no município de Ibaiti e ao nosso governador Ratinho Junior pelo apoio e incentivo à melhoria na qualidade de vida da população que vive na zona rural e não tem abastecimento de água potável encanada”, finalizou o prefeito.