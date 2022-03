Prefeitura de SAP regulariza energia na Vila Coelho

Obras para extensão de rede começam na próxima terça-feira e beneficiará cerca de 50 famílias

A prefeitura de Santo Antônio da Platina dará início na próxima terça-feira, 22, as obras de extensão da rede elétrica na Vila Coelho. Os postes serão instalados nas ruas 04 e Sebastião Coelho , onde cerca de 50 famílias vivem sem energia elétrica nem iluminação pública e com pontos de eletricidade irregulares.

Serão instalados 12 postes para iluminação das ruas, além de toda a rede elétrica necessária para instalação de energia nas casas. A obra é resultado de uma parceria entre o Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) do Norte Pioneiro, através da promotora de justiça Kele Cristiani Diogo Bahena e a prefeitura municipal, que fará o investimento de mais de R$60 mil com recursos próprios. A empresa vencedora da licitação e responsável pela obra é a Stel Sistemas Elétricos e o prazo de conclusão é de quinze dias. Os moradores serão responsáveis pela instalação do padrão de entrada nas residências e posteriormente poderão fazer o cadastro junto à Copel para ligação da energia.

Nesta quinta-feira, 17, o vice-prefeito Chico da Aramon esteve no bairro conversando com os moradores acompanhado do secretário de Obras Everton José Panegada e dos diretores de Engenharia Giovanne dos Santos Leite e de Engenharia Elétrica Reginaldo Aparecido Ferrari. “Podemos observar a alegria do pessoal aqui que poderão viver com mais conforto e inclusive ter mais uma comprovação de residência com a chegada da energia elétrica em suas casas” comentou.

A extensão da energia elétrica é uma reivindicação antiga dos moradores que convivem com problemas como a insegurança à noite devido a falta de iluminação, o risco de acidentes pela eletricidade irregular em alguns pontos e principalmente a falta de condições básicas de subsistência dentro de suas casas, como relata o morador Pedro Luis Araújo Pereira. “Eu sempre me virei sem luz, mas fico muito triste em ver meus filhos sofrendo no banho nos dias de frio”, conta. “Agora meus filhos não passarão mais frio, pois vamos poder ter chuveiro em casa e outros confortos”, comemora.

O investimento de energia elétrica na Vila Coelho soma-se a várias outras obras importantes realizadas nos últimos anos pela administração do prefeito Zezão e do vice Chico da Aramon, que foi responsável também pela construção da ponte de acesso ao bairro e a instalação da rede de água e esgoto no local. “Nosso objetivo acima de tudo é levar dignidade a estes moradores que tanto sofrem com a falta de infraestrutura básica. Estamos trabalhando para levar qualidade de vida para todos os moradores”, declarou o prefeito Zezão.