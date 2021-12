Prefeitura injeta R$ 7,7 milhões neste fim de ano em SAP

Aquecendo a economia local com todos pagamentos dos funcionários em dia

Só o pagamento do 13º salário dos cerca de 1.100 colaboradores da prefeitura de Santo Antônio da Platina (foto) injetou R$ 3.350.000,00 na economia local. A informação é do chefe do executivo, Professor Zezão (foto).

O salário de dezembro deverá ser pago já na semana que vem, na quinta-feira, dia 23, no valor de quase 4 milhões.

Previsão do Vale Alimentação que cairá no dia 28 é de aproximadamente 400 mil reais.

Ao todo, são R$ 7.750.000,00.

A partir de janeiro o Vale Alimentação dos funcionários do município passará de R$ 406,00 para R$ 511,50.

O Orçamento integral para 2022 é de R$ 135 milhões.

Mais de R$ 35 milhões na Saúde e mais de 42 milhões de reais na Educação com o início da construção da Escola Central no antigo Centro Social no valor de mais de 5 milhões reais de investimento.

Veja matéria a respeito aqui: https://www.npdiario.com.br/educacao/prefeito-platinense-anuncia-escola-municipal/

Mais da metade do orçamento foi destinado para Saúde e Educação.