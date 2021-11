Prefeitura abre Concurso Público

A expectativa é que seja realizado no primeiro trimestre do ano que vem

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria Municipal de Gestão está preparando a documentação para realização do Concurso Público 2022. A realização de Concurso Público faz parte do Plano de Governo do Professor Zezão e do Chico da Aramon, apresentado na campanha eleitoral.

O Projeto de Lei nº 42/2021 que autoriza a realização de concurso público no município já está na Câmara de vereadores para ser analisado e aprovado pelos vereadores, segundo informou na manhã desta quarta-feira, dia 17, o diretor municipal de Gestão, Jourbert Brito.

O objetivo é a realização de Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de 37 vagas e formação de Cadastro Reserva, para cargos de Nível Fundamental, Nível Médio e Nível Superior, do Quadro Geral dos Servidores Públicos Municipais e do Quadro do Magistério Municipal, conforme Lei nº 1350/2014 (e suas alterações) e Lei nº 1120/2012, respectivamente. São eles:

NÍVEL FUNDAMENTAL: Auxiliar de Serviços Públicos (40horas), Coveiro (40horas), Operário (40horas), Motorista(40horas);

NÍVEL MÉDIO: Agente Comunitário (40horas), Agente Comunitário de Saúde (40horas), Atendente (40horas), Laboratorista (40horas), Técnico em Radiologia (24horas), Técnico em Higiene Bucal (40horas), Desenhista Projetista (40horas), Técnico em Informática (40horas), Agente Fiscal (40horas), Técnico em Enfermagem (40horas), Professor (20horas);

NÍVEL SUPERIOR: Nutricionista (20horas), Fisioterapeuta (20horas), Terapeuta Ocupacional (20horas), Bioquímico (40horas), Farmacêutico (40horas), Educador Físico (40horas), Assistente Social (30horas), Fonoaudiólogo (30horas), Psicólogo (30horas), Médico Psiquiatra (10horas), Enfermeiro (40horas), Dentista II (20horas), Médico do Trabalho (20horas), Médico Generalista (20horas), Contabilista (40horas), Engenheiro Eletricista (30horas), Engenheiro Civil (30horas), Arquiteto (30horas), Engenheiro Agrônomo (30horas), Dentista I (40horas), Médico Urgência e Emergência (24horas), Médico PSF (40horas).

A Comissão Organizadora do Concurso Público 2021/2022, designada pela Portaria nº 080/2021 já fez pesquisa de orçamento para apurar a proposta mais vantajosa para o município.

A Secretaria Municipal de Gestão já protocolou a solicitação de abertura de processo licitatório na modalidade de dispensa de licitação, conforme Lei nº 849/2009, para contratação da instituição de ensino UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aguardando apenas a aprovação do PL nº 42/2021 pela Câmara Municipal.

A expectativa é que as inscrições ocorram em janeiro ou fevereiro do ano de 2022.