Prefeitura faz 11 contratações para setores da Saúde

Serão novos profissionais para UBSs, PS e postos

Cinco novos técnicos de enfermagem estão sendo contratados pela prefeitura de Santo Antônio da Platina nesta semana. A técnica Andrea de Sales Rocha foi a primeira profissional a tomar posse e irá atuar no Pronto Socorro Municipal.

A assinatura do contrato de trabalho foi realizada no gabinete do prefeito José da Silva Coelho Neto junto com a secretária de Saúde Gislaine Galvão.

Os novos profissionais foram selecionados através de concurso público e atuarão nos postos de vacinação, PS e Unidades Básicas de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde fará ainda a contratação temporária de mais seis técnicos de enfermagem para atuar especificamente no setor de vacinação e atendimentos relacionados às síndromes respiratórias.