Prefeitura promove cerimônia cívica

Algumas autoridades participaram da solenidade de 7 de Setembro

O prefeito e vice Professor Zezão e Chico Aramon promoveram na manhã desta terça-feira,dia sete, hasteamento de bandeira, cantaram o Hino Nacional e fizeram breves discursos sobre o 7 de Setembro, “não fizemos nenhum evento, o combate contra a Covid-19 permanece prioritário”, justificou o chefe do executivo.

A cerimônia foi à esquerda da frente da prefeitura com as presenças também do padre José Antônio, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, capitão Marciano Corsini, comandante da 4ª Cia/PM, capitão Angelino José de Siqueira, comandante do 7º SGBI (Subgrupamento de Bombeiros Independente) de Santo Antônio da Platina, secretários, diretores e servidores da prefeitura, vereadores, entre outros.

Fotos: Emerson Chagas/Especial para o Npdiario