Prefeitura e Sociedade Rural avaliam Efapi e projetam avanços

Principal evento do Norte Pioneiro fez história novamente

O prefeito Professor Zezão, o vice-prefeito Chico Aramon, o presidente e o vice-presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Crespo Freitas e Gaudêncio Junior, fizeram um balanço positivo na 50ª Exposição-feira, Agropecuária e Industrial o Norte Pioneiro, recém-concluída.

Eles visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina, acompanhados dos diretores da Rural Claudemir Apolinário, Wagner Messias e Eber Luiz Sócio, dos secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos, e Obras, José Panegada, além de Lucas Silva e Mateus Crespo, sendo recepcionados por Yago Juliano, Alekander Ferreira, Paulo Ribeiro, e o jornalista Valcir Machado.

“O importante foi o conjunto da obra”; “nosso sentimento é de gratidão”, entre outras frases, resumiram a percepção e o comprometimento de todos com a participação das forças vivas da sociedade e a população como um todo.

A Efapi foi oficialmente aclamada como a terceira em importância no Paraná da raça Nelore.

Cancelada por dois anos seguidos devido a pandemia, a Mostra de 2022 foi realizada de 17 a 21 deste mês , numa edição comemorativa ao aniversário de 108 anos da Cidade Joia, festejado sempre no dia 20 de agosto.

Um dos setores mais elogiados foi a segurança, com 65 integrantes, entre 30 particulares, 25 PMs e dez brigadistas. Não houve nenhuma ocorrência grave. Alcateia Segurança foi a responsável por garantir confiança para as milhares de pessoas diariamente, com dezenas de profissionais fardados (entre homens e mulheres experientes ) e uso, inclusive, de detector de metais.

Escolha e Baile da Rainha ( e Primeira e Segunda Princesas) no mesmo dia, seis de agosto (um sábado) na Casa da Cultura, e no Espaço do Pedrão, no recinto do Parque de Exposições.

A abertura com o show conjunto da dupla George Henrique e Diego e da cantora Ana Castelo. Na quinta-feira, 18, show da dupla César Menotti e Fabiano e na sexta-feira, 19, a apresentação contratada foi com o grupo Roupa Nova.

No dia 20 de agosto, aniversário do município, quem subiu ao palco foi a cantora sertaneja Naiara Azevedo e no domingo o show de Rick e Renner encerrou a festa. Todas exibições gratuitas, sendo cobrados apenas os camarotes.

Para o rodeio, a tropa Leandrão, junto da equipe Rozeta e Cia de Rodeio Copa 90. O locutor foi Marco Brasil.

Praça de alimentação, Cavalgada perfeita, expositores, leilões, parque de diversões e outras atrações programadas, também sucessos.

A 51ª edição da Efapi em 2023 está definida e incluída no calendário nacional, entre os dias 16 e 20 de agosto (quarta-feira a domingo, aniversário de emancipação política platinense). Já estão contratados dois shows: Bruno e Marrone e Lauana Prado.