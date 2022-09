Prefeitura e Sesc renovam convênio para Projeto Futuro Integral

Educação complementar em letramento e raciocínio lógico

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da secretaria municipal de Educação renovou nesta semana o convênio junto ao Serviço Social do Comércio (SESC) para o Projeto Futuro Integral.

Serão atendidas 130 crianças e adolescentes das escolas da rede municipal de ensino através da iniciativa, que prevê atividades em contraturno escolar visando a realização de ações de educação complementar em letramento e raciocínio lógico, auxiliando no desenvolvimento de novas habilidades e da criatividade, ampliando o repertório social e cultural dos estudantes.

A assinatura foi realizada no gabinete da prefeitura. Participaram do ato o prefeito José da Silva Coelho Neto, a secretária de Educação, Adriane Cavatoni Vicário e o gerente executivo do Sesc , Dimas Fonseca.