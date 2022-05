Prefeitura platinense e SESC/SESI fazem ações educativas

Participaram 110 alunos da rede pública de ensino platinense; Foram destaques as atividades de robótica e corrida de robôs



A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, em parceria com o SESC, realizou nesta semana no CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação), que fica na Vila Ribeiro, várias atividades educativas dentro do Programa Futuro Integral do SESC.

Organizado pela Diretora Municipal de Ensino Profissionalizante, Ediane Arantes Siqueira; pela Coordenadora de Educação do Sistema FIEP/SAP, Tatiana Azevedo Nespoli de Oliveira; e pela Técnica em Atividades, Desenvolvimento Comunitário, Educação e Cultura do SESC PR, Mariza Degaspari Arantes, o Festival da Matemática foi uma ação vinculada ao projeto Futuro Integral.

Acontece todo ano no mês de Maio.

Nesse ano, de 2022, a iniciativa tem como tema a Evolução da Tecnologia e objetiva realizar atividades culturais e educacionais em todo o Paraná.

Em clima agradável, divertido e de muita integração, a iniciativa contou também com a parceria do SESI, cujos alunos puderam apresentar aos estudantes da rede pública vários vídeos de robótica e uma curiosa corrida de robôs, entre outras programações.

O professor Denis César Martins, responsável pelas atividades lúdicas, trouxe o mundo da impressão em 3D, abordando o tema desde a criação de peças até o objeto finalizado.

Para Ediane, uma das organizadoras: “A parceria exitosa entre a Prefeitura, o SESC e o SESI trouxe muitos benefícios positivos para a comunidade platinense e o CDTI hoje tem sua destinação cada vez mais reforçada por práticas na área de educação, tecnologia e empreendedorismo”.

Ao final, os alunos fizeram visita guiada no CDTI e conheceram os cursos nele ministrados como a oficina de robótica, que acontece gratuitamente todas as terças e quintas no espaço.

O CDTI foi revitalizado pela Prefeitura em 2020, por iniciativa do chefe do executivo Professor Zezão, visando estimular os talentos platinenses em práticas inclusivas de inovação.

O CDTI está aberto à toda comunidade, nos horários das oito às 17h30m, e fica na Rua Vereador José Ritti, nº 15 Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.