Prefeitura de Ibaiti viabiliza nova viatura

Será utilizada pela Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental de Ibaiti recebeu uma nova viatura que será empregada em ações na região. O novo veículo foi designado para o município após pedido do prefeito Dr. Antonely Carvalho, do vice prefeito Ulisses Mingote e dos vereadores da 18º legislatura.

Será utilizada em ações de policiamento e fiscalização na área rural do município de Ibaiti e região. A entrega foi realizada pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho e o vice prefeito Ulisses Mingote ao comandante do 4º Pelotão da Polícia Militar Ambiental de Jacarezinho, tenente Dias e aos policiais militares ambientais. Participaram da cerimônia de entrega, o presidente da Câmara Municipal, José Oscar Belão, os vereadores, André Sub Zero, Verinha do Julinho, Beto da Vila Guay, Tadeu Melancia, Valdir da Farmácia, Samuel da Vila Guay e Luciano Berges.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu a Governo do Paraná por destinar ao município de Ibaiti mais uma viatura para reforçar a Segurança Pública.”Agradecemos ao Governo do Paraná e a Polícia Militar do Paraná, por mais esta conquista para Ibaiti. A nova viatura vai ajudar muito na segurança dos moradores de nosso município”, destacou.