Prefeitura de Ibaiti abre 443 vagas de emprego na cidade

São em diversas áreas e com salários variados

A prefeitura de Ibaiti (foto) abriu 443 vagas de emprego.

A notícia, publicada parcialmente no Diário Oficial Eletrônico do município (não é necessário tornar público em jornal de papel, como aliás mais de 95 por cento das Atas e Editais do poder público municipal) foi confirmada em detalhes nesta quarta-feira, dia 11, pelo chefe do executivo, Antonely de Carvalho.

Nos próximos dias serão definidas as datas de inscrição, provas, salários e a instituição que ficará responsável pelo concurso.

Na Portaria há empregos, por exemplo, para auxiliar de serviços gerais e eletricista com Ensino Fundamental Incompleto; Técnico em higiene bucal com Ensino Médio Completo, e Nutricionista, de Ensino Superior.

“Daremos todas as informações para a população muito em breve”, assinalou Dr. Antonely. A Portaria também é assinada por Robson da Silva Reis, presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti.