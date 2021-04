Prefeitura compra respirador ao PS

Melhora atendimento em Santo Antônio da Platina

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, confirmou a aquisição por 100 mil reais (recurso 100 por cento do município) de um respirador mecânico. O aparelho há está instalado e funcionando no Pronto Socorro Municipal.

Na foto, aparecem o médico Diego Ralph Burani (diretor técnico) e Fernanda Sanches, coordenadora do PS platinense.

Os ventiladores pulmonares são essenciais para tratar pacientes com insuficiência respiratória e cada vez mais buscados para o tratamento de pacientes com quadros graves da Covid-19, doença que causa a dificuldade extrema de respiração, causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

Oxigenoterapia consiste na administração artificial de oxigênio com o intuito de manter as trocas gasosas do organismo em níveis adequados. Ou seja, quando o paciente não consegue levar oxigênio para o sangue, essas técnicas artificiais são eleitas para cumprir o papel.

Pode ser classificada em sistemas de baixo fluxo (quando há necessidade de baixa quantidade de oxigênio) e sistemas de alto fluxo (quando há necessita de quantidades maiores de oxigênio).

Não existe diferença entre respirador mecânico e ventilador pulmonar. Os dois termos são usados para se referir ao mesmo aparelho —ainda há sinônimos como ventilador mecânico e respirador artificial. Do ponto de vista técnico, a palavra “ventilador” é mais adequada do que “respirador”, pois o que o aparelho faz é exclusivamente a ventilação, ou seja, a administração da entrada e saída de gases do pulmão. O termo respiração é mais amplo e engloba não somente a ventilação como uma série de outros eventos da troca gasosa.

De outra parte, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (fotos com prefeito Zezão, vice Chico da Aramon, secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, e governador Carlos Massa Ratinho Junior) , em março, conseguiu a abertura de 12 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender a população do Norte Pioneiro. As unidades especializadas para tratamento da Covid-19 serão instaladas em Santo Antônio da Platina.