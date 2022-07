Prefeito representa Jacarezinho em evento do Sebrae

Marcelo Palhares discursou sobre o Norte Pioneiro

O prefeito Marcelo Palhares representou Jacarezinho na cerimônia de comemoração dos 50 anos do Sebrae, realizada em Londrina na noite desta segunda-feira (25), na presença de lideranças e autoridades de todo Estado.

Na oportunidade, o prefeito Marcelo Palhares discursou representando o Norte Pioneiro e destacou ações desenvolvidas pelo Sebrae/PR que têm trazido desenvolvimento através da geração de emprego e renda para a região.

“Temos um trabalho de desenvolvimento espetacular feito pelo Sebrae junto a prefeituras, empresários, produtores, start ups, cooperativas e órgãos diversos, que resulta em progresso e geração de emprego e renda para todo o Norte Pioneiro”, destaca o prefeito.

“Uma das muitas ações que essa parceria resulta é a GeniusCon, realizada em Jacarezinho e maior feira de inovação e tecnologia da região e que esse ano tem todo nosso apoio para a voltar a acontecer de forma presencial e continuar como um dos grandes propulsores de conhecimento e negócios do Norte Pioneiro. Também temos a Fescafé, outra feira que movimenta valores, conhecimento e parcerias para Jacarezinho e região, tudo graças a um trabalho de excelência desenvolvido pelo Sebrae”, continua Palhares.

A comitiva de Jacarezinho no evento também contou com a presença do consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello; dos secretários municipais de Administração, Jaílton Aparecido de Paula, e do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima; dos representantes da Acija (Associação Comercial e Industrial de Jacarezinho), Andréia Calegari, Ana Carla Molini e Walmir Araújo; da presidente do Sindicato dos Lojistas de Jacarezinho, Mara Mello Moraes; do representante do Senac, Antenor Pinheiro; do representante do Sesc, Dimas Fonseca; e dos representantes do IFPR (Instituto Federal do Paraná), Hugo Correa e Rodolfo Fiorucci.

Parcerias – O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) é uma entidade privada brasileira de serviço social, sem fins lucrativos, criada em 1972, que objetiva a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país. É integrante do Sistema S, conjunto de nove instituições de apoio aos profissionais.

O Sebrae atua também com foco no processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, feiras e rodadas de negócios.