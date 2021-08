Prefeita de Quatiguá NÃO FOI cassada

Ela recorreu da decisão de primeira instância e segue normalmente na chefia do executivo

Exclusivo: A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan de Moraes(PTB) e seu vice, Josué Pádua Melo (PROS) não tiveram os mandatos cassados, ao contrário do que alguns insistem em desinformar, “estou assustada com a repercussão como essa situação está tendo, o único meio de comunicação com o qual conversei sobre isso até agora foi o npdiario”, afirmou a jovem de 30 anos na noite desta quarta-feira, dia 18.

O Ministério Público Eleitoral de Joaquim Távora representou os dois na Justiça Eleitoral e determinou a cassação dos diploma. Busca também que ambos sejam considerados inelegíveis por oito anos, a contar do pleito do ano passado.

Adelita nasceu em Santo Antônio da Platina e é solteira. O pai, Efraim Bueno Moraes, também já foi chefe do executivo da cidade. A moça se elegeu com 59,25% dos votos válidos, um total de 3.082 votos em 2020. O vice-prefeito tem 49 anos, é natural de Quatiguá ( 7.500 habitantes) e possui o apelido de Zé Vareta porque na juventude era muito magro.

A decisão – contestada pela dupla – assinala que “houve ofensa à igualdade(na campanha). Os representados(…), ao procederem exagerada contratação de pessoal e não justificarem a contento o modo como se utilizaram de recursos públicos (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), potencializaram suas chances de vitória, o que acabou por se concretizar, em prejuízo dos candidatos que observaram a legislação eleitoral”.

Na verdade, havia apenas uma outra concorrente, Beatriz David(DEM)