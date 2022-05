PRE prende bêbado após acidente na 092 em Siqueira Campos

Motorista saiu da pista e bateu contra objeto de concreto

Nesta quarta-feira (11), por volta das 20h30m ocorreu acidente com caminhão na PR-092, em Siqueira Campos.

Um caminhão (Mercedez Benz), com placas de Itapeva-SP, trafegava pela rodovia no sentido ao trevo de acesso para Tomazina e, ao atingir o Km 280, o condutor perdeu o controle e saiu da pista. Por conta disso, chocou-se contra objeto de concreto (caixa de coleta de chuva) que estava à margem direita da via.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu o sinistro.

Realizou-se etilômetro no motorista (42 anos), e teve como resultado 0,83 mg/l, considerado 0,76 mg/l. Assim, ele foi preso em flagrante por dirigir embriagado, sendo encaminhado sem ferimentos do acidente à Delegacia de Polícia Civil.