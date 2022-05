PRE e SEST/SENAT fazem Bliz Educativa

Ação da PRE e do SEST/SENAT

Nesta quarta-feira, dia 25, a Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina, juntamente com o SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) realizaram Blitz Educativa para conscientização do movimento “Maio Amarelo”.

Foi na PR-092 no trecho entre Joaquim Távora.

“A partir do tema Juntos Salvamos Vidas, o movimento destaca a importância da cooperação de todos para a segurança, onde a percepção do risco viário pode evitar e salvar muitas vidas no trânsito”, ressalta o comandante do posto, Sargento Remi.

Foram entregues mimos, brindes e folhetos educativo aos usuários da rodovia. Ainda, foi verificado pelos profissionais do SEST/SENAT como anda a saúde dos motoristas, sendo realizando vários testes de glicemia e pressão arterial, e dada as devidas orientações aos que apresentaram alguma alteração.