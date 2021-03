PRE e Receita Estadual apreendem carga em Siqueira Campos

Hoje de madrugada na PR-092 por divergência na nota fiscal

Exclusivo: Em torno das 03h45m desta quarta-feira, dia 31, um usuário da PR-092 fez uma denúncia sobre caminhão de cor amarela sendo conduzido em atitude suspeita fazendo zig zag e transitando na contramão de direção.

Profissionais da Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) se posicionaram em frente ao posto (KM 279 da rodovia), onde foi visto e abordado um veículo de carroceria fechada (Baú) Mercedes Benz L1620 (placas de Belo Horizonte/MG).

Realizado o teste do bafômetro , nada de anormal constatado no motorista, só que não se tratava do mesmo caminhão denunciado anteriormente, porém ao realizar a fiscalização na documentação (CRLV, CNH E nota da carga de bebidas da marca Malta), constatada outra irregularidade.

A nota apresentada estava fora de seu destino de remetente e destinatário, então acionada a Delegacia Regional da Receita Estadual de Jacarezinho, repassada a situação e promovida a retenção até a chegada da equipe do órgão fiscalizador tributário.