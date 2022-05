Pré-candidato a deputado federal defende reforma tributária no país

Empresário de sucesso amplia e consolida sua presença no Norte Pioneiro

Newton Bonin visitou o Npdiario nesta quinta-feira, dia 19, em Santo Antônio da Platina. O pré-candidato a deputado federal (União Brasil) é um dos maiores empresários no segmento dos cosméticos do Brasil, dono da empresa Beauty Color.

Estava acompanhado do deputado estadual Cobra Repórter, do coordenador-geral de sua pré-campanha, Nelson Garcia (que foi deputado cinco vezes e também secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social) , do assessor Lyncon Chaves e do comerciante platinense Guilherme Muniz.

Na ocasião, além de comentar suas experiências de negócios, em especial as internacionais, disse ter atendido pedido especial para concorrer pelo amigo de longa data, o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Em seus planos e conversas com lideranças no Norte Pioneiro está se esmerando em garantir suporte a uma tão necessária reforma tributária aliada à trabalhista, no sentido de que investidores ampliem geração de renda e empregos. Para isso, são precisos leis e adequações modernizando o mercado nacional em todos os setores, conforme justifica.

Vulto Emérito de Curitiba, em decisão unânime da câmara de vereadores da Capital, conhece a maioria dos políticos de expressão no Paraná, com os quais tem convivência e auxilia há décadas. Mora em Pinhais e sua cidade natal é Umuarama.

A BeautyColor, fundada por Bonin, é uma das principais marcas brasileiras do setor de cosméticos. Com sede em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a empresa mantém quase mil empregos diretos e dez mil indiretos.

Fotos: Jesu Campos/Especial para o Npdiario