Apreendido líquido tóxico em Tomazina

Quinhentos litros de produto sem nota fiscal de origem

Em torno de 10h20m desta terça-feira, dia três, durante Operação Ciclo foi realizada a abordagem de um Renault/Oroch (placas de Belo Horizonte/MG). A ação aconteceu no KM 49 da PR-422, em Tomazina.

O condutor não tentou fugir.

Realizada apreensão de implemento agrícola (25 galões de 20 litros cada galão, do produto Wetcit-Gold, um líquido tóxico orgânico) sem nota fiscal. Usado juntamente com fungicidas, herbicidas e inseticidas para promover uma maior cobertura e espalhamento do produto sobre as plantas.

Agentes fiscais da Receita Estadual de Jacarezinho estiveram presentes no local e realizaram todos os procedimentos cabíveis. A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.