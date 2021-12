PRE/PR apreende contrabando na divisa Carlópolis/SP

Eram 13.559 maços de cigarros vindos do Paraguai

Exclusivo: Neste domingo, dia 19, por volta das 17h30m, a equipe de serviço da Unidade Operacional a Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina apreendeu um caminhão carregado com contrabando de cigarros.

A ocorrência foi próximo da divisa do Estado do Paraná (Carlópolis) com Estado de São Paulo (Ponte de Fartura), na PR-218.

A apreensão totalizou em 13.559 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, da marca Eight (foto).

O motorista abandonou o veículo e conseguiu escapar correndo a pé pelo matagal.