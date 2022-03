Praças de Ribeirão Claro e Carlópolis têm show no FDS

Formada por músicos profissionais de Ponta Grossa para crianças

Exclusivo: A Banda Casa Cantante faz música para crianças de todas as idades e agora chegou a vez de Ribeirão Claro e Carlópolis conhecerem e se surpreenderem com o grupo ponta-grossense, formado por Juliani Ribeiro e Joãozinho. Com projeto aprovado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), do Governo do Paraná, e patrocínio da Copel, a banda fará uma turnê de lançamento do seu primeiro CD físico, intitulado ‘Músicas para Cantar e Brincar’.

O primeiro show acontece no sábado, 12, na cidade de Ribeirão Claro, na Praça Rui Barbosa, às 17h. No domingo, a banda segue para Carlópolis, onde se apresenta em frente à Igreja Matriz, também às 17h. Além da diversão, o público vai concorrer a CDs durante os shows. As apresentações tem o apoio do Departamento de Cultura de Ribeirão Claro e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Carlópolis.

A banda surgiu em 2018 na cidade de Ponta Grossa/PR com o objetivo de apresentar canções que dialogam com o universo infantil, tanto das crianças de hoje como daquelas que estão adormecidas dentro de cada um. Além de músicas dedicadas a falar, de forma leve e divertida, sobre relações de afeto entre a criança e seus amigos e familiares, o projeto é uma forma de valorização da música popular brasileira, com canções infantis produzidas por artistas paranaenses e tradicionais cantigas de roda, que estão no imaginário popular de várias gerações.

O álbum ‘Músicas para Cantar e Brincar’ reúne composições de Juliani Ribeiro e Joãozinho que ensinam sobre relações de afeto, nas canções ‘Colecione Lembranças’ e ‘O Amor Nos Faz Iguais’, também convida o público a conhecer os animais e cuidar da fauna e da flora, com o ‘Vagalume Lume’ e ‘Lobo-Guará’. Além das músicas autorais, a banda traz canções de roda já conhecidas do público, como ‘Peixe Vivo’, ‘A Canoa Virou’, ‘Pirulito’ e ‘Sinhá Marreca’ (cantiga tradicional do litoral paranaense). Juliani, que além de musicista também é professora, explica que as composições proporcionam um despertar musical nas crianças, “contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social”.

APRESENTAÇÕES

12/03 – Ribeirão Claro

Praça Rui Barbosa – 17h

13/03 – Carlópolis

Praça em frente à Igreja Matriz – 17h