Praça ganha nova imagem de Nossa Senhora Aparecida

Contígua à sede da prefeitura de Santo Antônio da Platina

A praça anexa à prefeitura de Santo Antônio da Platina ganhou uma nova imagem de Nossa Senhora Aparecida na tarde desta quinta-feira , dia 12.

A estátua, cuja base foi reformada e o piso azulejado, recebeu as bênçãos dos padres José Antônio Pereira e Marcos Paulo Messias ( respectivamente párocos das paróquias Santo Antônio de Pádua e São Judas Tadeu), seguida da reza do terço.

A praça que leva o nome de Nossa Senhora Aparecida também ganhou nova iluminação, pintura e jardinagem. As melhorias foram feitas através do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo.

O tradicional terço é rezado todos os dias 12 do mês às 18 horas contando sempre com a participação de dezenas de fiéis.

A antiga imagem foi doada para ser colocada numa gruta no Santuário da Divina Misericórdia no alto do Morro do Bim, sob responsabilidade é do grupo Mensageiros da Rainha da Paz.