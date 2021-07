PR-092: carreta tomba em WB

Acidente deixou catarinense de 38 anos ferido

Exclusivo: O motorista do Volvo/FH 460 (placas Araranguá/SC), atrelado aos semi-reboques, tombou o veículo às 2h05m da madrugada desta quinta-feira, dia oito, no KM 253 da PR-092, em Wenceslau Braz.

O condutor de 38 anos anos, com ferimentos leves, foi encaminhado para o Hospital São Sebastião, de Wenceslau Braz

O acidente aconteceu numa curva em declive. sentido Arapoti à Siqueira Campos na margem esquerda da pista, base do tráfego da carreta.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.