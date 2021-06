092: duplicação tem ordem de serviço

Obra de R$ 42,1 milhões inclui vias marginais entre KMs 279 e 283 e melhorias nas interseções com PRs-424 e 272 e acesso ao Saltinho(bairro siqueirense)

Exclusivo: Os Diretores Geral, Fernando Furiatti Saboia e Técnico Luiz Carlos de Cristo, do DER/PR(Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) assinaram ontem, terça-feira, dia 15, a Ordem de Serviço 017/2021 autorizando a execução das obras de duplicação da PR-092, em Siqueira Campos.

São quatro quilômetros de extensão com prazo contratual de execução de 14 meses ao custo já licitado de R$ 42.140.412,01.

A empresa vencedora foi a Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda, de Balsa Nova (PR). O início das obras deve ser imediato a partir de hoje, quarta-feira, dia 16.

A Ordem de Serviço inclui também a implantação das vias marginais entre os KMs 279 e 283 da rodovia e melhorias nas interseções com a PR-424, PR-272 e acesso ao Saltinho, bairro siqueirense.

Juarez Leal Daio, Coordenador da Casa Civil na região, confirmou à reportagem na manhã desta quarta-feira que o Governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o Secretário de Infraestrutura e Logística, deputado federal licenciado Sandro Alex (os dois na foto acima) virão em Siqueira Campos nos próximos dias para tratar dessa e de outras obras na região.

Como as terceiras faixas da PR-092 , ligando Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina até o entroncamento com a BR-153. Serão em torno de 17,5 Km de terceiras faixas num investimento de cerca de 45 milhões.

O Contorno Sul de Wenceslau Braz entre as PR-092 e PR-422 vai evitar o fluxo de veículos pesados no centro da cidade e facilitará o acesso à São José da Boa Vista , Santana do Itararé e ao Estado de São Paulo.

A construção da pavimentação da Rodovia está em pleno desenvolvimento num investimento de quase 10 milhões.

O Governador e o secretário vão vistoriar.

A chamada Curva da Morte entre Carlópolis e Ribeirão Claro possivelmente terá uma correção com um novo projeto elaborado pelo DER. O objetivo é acabar com os acidentes fatais do trevo da PR-151 com investimento acima de 3 milhões de reais.