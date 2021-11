Povoado ganha Caixa Postal Comunitária

Parceria entre prefeitura e Associação de Moradores viabiliza serviço de correspondência na antiga Estação Ferroviária

Foram instaladas nesta semana as caixas postais comunitárias disponibilizadas pelos Correios na estação ferroviária do Distrito da Platina, em Santo Antônio da Platina. Sem serviço de correspondência há vários anos, os moradores do distrito terão nos próximos dias, a possibilidade de receberem cartas, contas, notificações e principalmente terem um endereço oficial para entrega de correspondências.

Serão 336 caixas postais para atender a mais de 600 famílias moradoras do local que tinham que se deslocar até a cidade, com distância de oito quilômetros do distrito, para receberem suas correspondências. O serviço é semelhante ao de Caixa Postal oferecido nas agências dos Correios, com uma diferença: é gratuito. O carteiro deposita as correspondências nas caixas e os moradores fazem a retirada, abrindo o compartimento, que é trancado com chave.

A instalação das caixas postais foi feita nesta semana e a distribuição das chaves e funcionamento das entregas está prevista para a primeira semana de dezembro.

“Os moradores receberão as chaves e poderão vir até a estação verificar a chegada das correspondências, que serão feitas por um funcionário dos Correios, que fará o abastecimento das caixas uma vez por semana”, explicou o Reinaldo Almeida Martins, supervisor de operações dos Correios em Santo Antônio da Platina.

As caixas postais no distrito são resultado de uma parceria da Associação de Moradores e Amigos da Platina (Amapla), dos Correios e da prefeitura municipal através do Departamento Municipal de Cultura. “A instalação das caixas postais comunitárias no distrito são uma antiga reivindicação dos moradores que finalmente terão um endereço de correspondência e poderão usufruir dos serviços dos Correios, principalmente do recebimento de documentos”, disse o presidente da Amapla Leandro Carlos Rocha.