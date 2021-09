Povoado da Platina também em rodízio

O rodízio permite que a água seja distribuída de forma regular para toda a cidade. A princípio, ele está previsto para o período de 27/09 até 17 de outubro, e poderá ser interrompido caso ocorra a regularização das chuvas na região.

Santo Antônio da Platina foi dividida em sete setores para alternar o abastecimento. Os bairros em rotatividade terão a suspensão do abastecimento a partir das 7 horas da manhã, com normalização prevista a partir das 8 horas do dia seguinte, de forma gradual. A Sanepar orienta para o uso racional da água, com prioridade para alimentação e higiene pessoal.

PROGRAMAÇÃO DO ROTATIVIDADE:

Segundas-feiras – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 1 – Jd. Dr. Jamidas; Santo Ângelo; Aparecidinho I, II e III; Jd Alceu Garbelini; Jd. Jr. Afonso

Terças-feiras – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 2 – Jd. São João; Jd. Alvaro Abreu; Jd. São Pedro I e II; Vila Ribeiro; Jd. Santa Cruz; Jd. Alphaville; São Cristovão; Jd. Sumaré

Quartas-feiras – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 3 – Jd. Parque Jandira; Jd. Sindicato; Jd. Bella Vista; Jd. Minas Gerais e Parque Industrial; Jd. Santo André, Vila Claro; Jd. Santa Terezinha; Jd. Gralha Azul; Jd. Bela Manhã

Quintas-Feiras – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 4 – Vila Sete; Jd. Eldorado; Jd. Colorado; Jd. Moralina; Jd. Alvorada; Jd. Colina Verde; Jd. Eunice Eleutério; Jd. Riviera Park

Sextas-Feiras – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 5 – Jd. Saúde; Jd. Sol; Jd. Campestre; Jd. Maria Luiza; Jd. Baggio; Vila Coelho; Centro (próximo ao colégio Rio Branco) na região baixa a partir da Rua Coronel Capucho; Jd Murumby; Jd. Santos Dumont; Jd. Paraíso e Sindicato parte baixa; Monte Sinai; Maria Tereza Rennó; Rennó Parque; Jd. Tarumãs; Jd. Parque Pavão I e III; Jd. Roberto Rennó; Jd. Vitória Regia; Jd. Vila Rica

Sábados – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 6 – Jd. São Francisco; Jd. Vista Alegre; Jd. Santo Ângelo; Jd. Egeia; Jd. Palmeiras; Jd. Murakamy (Parte Alta); Centro (parte baixa até a Rua Benjamim Constant); Jd. Santa Mônica; Monte das Oliveiras

Domingos – Início do rodízio às 7h, com normalização a partir das 8h do dia seguinte

Setor 7 – Centro (Parte Alta); Vila São José; Jd. Isaura; Jd. São Paulo; Jd. Murakamy (parte baixa) entre as Ruas Vereador Antônio Lopes Galvão e Luis Fraciscon;

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. O Serviço de Atendimento é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site: www.sanepar.com.br